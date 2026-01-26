Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 5 964,96 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,036 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,013 Prozent stärker bei 5 948,97 Punkten, nach 5 948,20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 969,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 926,30 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 746,24 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5 674,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 219,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,96 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,18 Prozent auf 45,53 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 5,86 EUR), Deutsche Bank (+ 1,16 Prozent auf 33,27 EUR), Enel (+ 1,02 Prozent auf 9,12 EUR) und adidas (+ 0,80 Prozent auf 144,90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-1,28 Prozent auf 204,05 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 808,50 EUR), Infineon (-0,99 Prozent auf 41,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 105,05 EUR) und Siemens (-0,16 Prozent auf 254,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 552 145 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 456,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

