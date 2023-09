Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 3 950,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 3 924,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 917,03 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 924,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 953,97 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,237 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.08.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 986,52 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 3 963,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 310,09 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 7,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 3,23 Prozent auf 113,45 CHF), Glencore (+ 2,43 Prozent auf 4,72 GBP), HSBC (+ 1,74 Prozent auf 6,49 GBP), National Grid (+ 1,74 Prozent auf 9,83 GBP) und AstraZeneca (+ 1,73 Prozent auf 111,96 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 367,60 EUR), Allianz (-1,07 Prozent auf 226,10 EUR), BP (-0,36 Prozent auf 5,39 GBP), GSK (+ 0,03 Prozent auf 14,94 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 421,70 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 231 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im STOXX 50 mit 348,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Mit 10,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

