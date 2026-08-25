London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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STOXX 50-Performance im Blick 25.08.2026 12:26:49

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

Der STOXX 50 gewinnt am Dienstagmittag an Wert.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,47 Prozent stärker bei 5 506,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,297 Prozent fester bei 5 497,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 488,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 509,28 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 5 429,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 255,54 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 4 605,09 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,08 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,80 Prozent auf 152,90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,33 Prozent auf 80,00 CHF), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 15,35 GBP), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 287,05 EUR) und Airbus SE (+ 1,58 Prozent auf 206,05 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,38 Prozent auf 87,18 GBP), Unilever (-1,22 Prozent auf 47,24 GBP), Richemont (-1,22 Prozent auf 185,90 CHF), BAT (-1,00 Prozent auf 41,52 GBP) und Nestlé (-0,86 Prozent auf 79,77 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 166 375 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,64 0,99% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 206,15 0,02% Airbus SE
ASML NV 1 520,60 1,70% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,03 -0,37% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,07 -0,31% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,85 0,19% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,70 0,25% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 85,08 -0,37% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 38,43 0,76% Prosus N.V.
Richemont 204,20 0,59% Richemont
Rolls-Royce Plc 18,08 0,23% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 289,25 0,54% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,44 1,55% Siemens Energy AG
Unilever PLC 55,83 0,25% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 494,85 -0,03%

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