London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Performance im Blick
|
25.08.2026 12:26:49
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,47 Prozent stärker bei 5 506,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,297 Prozent fester bei 5 497,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 488,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 509,28 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 5 429,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 255,54 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 4 605,09 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,08 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,80 Prozent auf 152,90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,33 Prozent auf 80,00 CHF), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 15,35 GBP), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 287,05 EUR) und Airbus SE (+ 1,58 Prozent auf 206,05 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,38 Prozent auf 87,18 GBP), Unilever (-1,22 Prozent auf 47,24 GBP), Richemont (-1,22 Prozent auf 185,90 CHF), BAT (-1,00 Prozent auf 41,52 GBP) und Nestlé (-0,86 Prozent auf 79,77 CHF) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7 166 375 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
26.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,64
|0,99%
|Airbus SE
|206,15
|0,02%
|ASML NV
|1 520,60
|1,70%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,03
|-0,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,07
|-0,31%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,85
|0,19%
|London Stock Exchange (LSE)
|101,70
|0,25%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,08
|-0,37%
|Prosus N.V.
|38,43
|0,76%
|Richemont
|204,20
|0,59%
|Rolls-Royce Plc
|18,08
|0,23%
|Siemens AG
|289,25
|0,54%
|Siemens Energy AG
|153,44
|1,55%
|Unilever PLC
|55,83
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 494,85
|-0,03%