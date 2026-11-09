Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker

Am Montag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,90 Prozent stärker bei 5 418,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 418,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 4 707,56 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR), Rio Tinto (+ 1,93 Prozent auf 64,02 GBP) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Unilever (-0,50 Prozent auf 49,06 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,49 Prozent auf 94,16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,46 Prozent auf 37,06 GBP) und Nestlé (-0,37 Prozent auf 85,53 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 730 498 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at