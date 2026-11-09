Stoxx Europe 50
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09.11.2026 12:26:55
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,90 Prozent stärker bei 5 418,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 418,89 Punkten lag.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 4 707,56 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR), Rio Tinto (+ 1,93 Prozent auf 64,02 GBP) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Unilever (-0,50 Prozent auf 49,06 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,49 Prozent auf 94,16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,46 Prozent auf 37,06 GBP) und Nestlé (-0,37 Prozent auf 85,53 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 730 498 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,05
|4,07%
|ASML NV
|1 323,20
|3,59%
|Barclays plc
|5,13
|1,89%
|BP plc (British Petrol)
|6,69
|0,09%
|Enel S.p.A.
|9,79
|1,32%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,30
|1,96%
|London Stock Exchange (LSE)
|111,90
|-1,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,41
|0,21%
|Richemont
|183,35
|-0,68%
|Rio Tinto plc
|76,95
|2,57%
|SAP SE
|213,95
|2,17%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,34
|-0,09%
|Siemens AG
|267,20
|1,97%
|UniCredit S.p.A.
|80,80
|5,04%
|Unilever PLC
|58,98
|-0,32%
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