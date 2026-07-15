SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|STOXX-Handel im Fokus
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15.07.2026 12:27:09
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Zuschlägen
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 5 388,32 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,136 Prozent leichter bei 5 370,33 Punkten, nach 5 377,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 358,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 397,78 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,666 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 295,26 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 5 101,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 503,03 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 4,83 Prozent auf 192,20 CHF), AstraZeneca (+ 0,61 Prozent auf 124,40 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,57 Prozent auf 31,65 GBP), UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR) und Siemens Energy (+ 0,25 Prozent auf 154,50 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,91 Prozent auf 961,20 EUR), Unilever (-1,59 Prozent auf 44,91 GBP), SAP SE (-1,26 Prozent auf 135,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 26,32 EUR) und Nestlé (-0,97 Prozent auf 83,07 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 731 475 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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