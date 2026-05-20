Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent auf 5 118,30 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 5 085,62 Punkte an der Kurstafel, nach 5 083,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 122,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 069,49 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,80 Prozent nach oben. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 5 131,42 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 5 258,66 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 4 581,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,25 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,89 Prozent auf 11,98 GBP), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 170,82 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 261,15 EUR), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 225,80 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 80,66 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,41 Prozent auf 151,38 EUR), RELX (-3,05 Prozent auf 24,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,80 Prozent auf 92,88 GBP), Nestlé (-1,30 Prozent auf 78,86 CHF) und Unilever (-0,48 Prozent auf 42,72 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 059 653 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 487,323 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at