Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung
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25.06.2026 09:30:43
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
Um 09:13 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent fester bei 5 350,07 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,001 Prozent stärker bei 5 334,16 Punkten in den Handel, nach 5 334,13 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 350,07 Punkte, das Tagestief hingegen 5 334,16 Zähler.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,390 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 255,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 907,68 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 430,57 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,93 Prozent nach oben. Bei 5 368,89 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,39 Prozent auf 10,00 EUR), UniCredit (+ 1,17 Prozent auf 77,68 EUR), National Grid (+ 1,17 Prozent auf 12,56 GBP), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 161,68 EUR) und UBS (+ 0,77 Prozent auf 40,67 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,06 Prozent auf 23,29 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,84 Prozent auf 81,28 GBP), SAP SE (-1,82 Prozent auf 132,40 EUR), BAT (-0,94 Prozent auf 46,34 GBP) und AstraZeneca (-0,70 Prozent auf 138,13 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 090 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 601,560 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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