Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Index im Blick
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28.07.2026 17:58:48
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus
Zum Handelsschluss erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 5 442,93 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,194 Prozent höher bei 5 431,34 Punkten, nach 5 420,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 407,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 444,77 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 5 342,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 026,33 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 4 512,46 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 8,02 Prozent auf 49,98 GBP), RELX (+ 5,59 Prozent auf 28,32 GBP), SAP SE (+ 5,26 Prozent auf 159,24 EUR), GSK (+ 3,47 Prozent auf 20,29 GBP) und Rheinmetall (+ 3,45 Prozent auf 1 086,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-7,06 Prozent auf 137,90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,00 Prozent auf 77,42 CHF), BP (-1,61 Prozent auf 5,26 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,30 Prozent auf 32,35 GBP) und UBS (-0,91 Prozent auf 42,44 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22 247 723 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie präsentiert mit 7,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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