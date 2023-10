Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am Montag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 3 802,92 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,204 Prozent fester bei 3 791,45 Punkten in den Handel, nach 3 783,73 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 819,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 791,45 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 919,86 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 038,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, lag der STOXX 50 bei 3 525,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,18 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 2,05 Prozent auf 30,87 GBP), Enel (+ 1,99 Prozent auf 5,88 EUR), BAT (+ 1,94 Prozent auf 24,50 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,61 Prozent auf 55,40 GBP) und Roche (+ 1,49 Prozent auf 241,30 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-2,28 Prozent auf 5,87 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,12 Prozent auf 55,58 EUR), BP (-0,72 Prozent auf 5,27 GBP), National Grid (-0,49 Prozent auf 9,76 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,10 Prozent auf 29,93 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 25 893 007 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 395,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 4,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

