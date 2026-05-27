Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
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27.05.2026 09:28:51
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,15 Prozent nach oben auf 5 224,86 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,115 Prozent auf 5 210,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5 216,84 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 210,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 226,89 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,291 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 5 040,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 294,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 563,09 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 1,68 Prozent auf 160,35 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,17 Prozent auf 29,39 EUR), UBS (+ 0,56 Prozent auf 37,63 CHF), HSBC (+ 0,55 Prozent auf 13,94 GBP) und Siemens (+ 0,51 Prozent auf 273,95 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Enel (-1,31 Prozent auf 9,68 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,24 Prozent auf 31,55 GBP), National Grid (-1,12 Prozent auf 12,80 GBP), BAT (-1,00 Prozent auf 47,72 GBP) und SAP SE (-0,53 Prozent auf 150,66 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 695 599 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 551,379 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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