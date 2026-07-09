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Index im Fokus 09.07.2026 09:29:08

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

STOXX 50-Handel aktuell.

Um 09:11 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 5 358,19 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,348 Prozent fester bei 5 368,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 349,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 357,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 385,16 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,07 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 5 156,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der STOXX 50 bei 5 095,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 548,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,09 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,91 Prozent auf 84,76 CHF), Siemens Energy (+ 2,53 Prozent auf 155,74 EUR), Rolls-Royce (+ 2,36 Prozent auf 14,32 GBP), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 270,40 EUR) und HSBC (+ 1,66 Prozent auf 14,46 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil AstraZeneca (-9,52 Prozent auf 128,84 GBP), BAT (-2,73 Prozent auf 44,85 GBP), Deutsche Telekom (-1,68 Prozent auf 25,11 EUR), Nestlé (-1,31 Prozent auf 83,01 CHF) und Unilever (-1,13 Prozent auf 45,87 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 635 391 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 581,904 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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