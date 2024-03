Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent auf 4 289,22 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,027 Prozent stärker bei 4 278,98 Punkten, nach 4 277,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 299,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 278,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,347 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 203,77 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 4 019,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 867,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 317,04 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 2,16 Prozent auf 51,06 GBP), BP (+ 1,94 Prozent auf 4,70 GBP), Glencore (+ 1,84 Prozent auf 3,82 GBP), UBS (+ 1,71 Prozent auf 25,64 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,47 Prozent auf 74,72 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil RELX (-0,98 Prozent auf 34,27 GBP), Siemens (-0,90 Prozent auf 181,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,69 Prozent auf 42,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,46 Prozent auf 428,40 EUR) und GSK (-0,40 Prozent auf 16,58 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 708 921 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 498,856 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,10 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

