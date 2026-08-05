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Index-Performance 05.08.2026 15:58:50

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,15 Prozent fester bei 5 514,15 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,035 Prozent schwächer bei 5 503,87 Punkten, nach 5 505,78 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 485,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 529,45 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,18 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 479,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 048,97 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4 427,10 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 529,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 3,10 Prozent auf 15,77 GBP), Rio Tinto (+ 2,69 Prozent auf 75,10 GBP), SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR), AstraZeneca (+ 2,42 Prozent auf 120,24 GBP) und Rheinmetall (+ 2,25 Prozent auf 1 227,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil HSBC (-4,64 Prozent auf 15,11 GBP), Richemont (-1,35 Prozent auf 193,20 CHF), Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,50 EUR), UBS (-0,83 Prozent auf 43,06 CHF) und UniCredit (-0,79 Prozent auf 84,90 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16 143 438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 547,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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