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Index-Performance 06.08.2026 12:26:45

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu

Der STOXX 50 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,43 Prozent fester bei 5 523,87 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,033 Prozent stärker bei 5 501,96 Punkten, nach 5 500,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 501,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 528,70 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 457,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 173,34 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 4 419,39 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,43 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 529,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,28 Prozent auf 6,82 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 153,54 EUR), HSBC (+ 1,34 Prozent auf 15,31 GBP) und Allianz (+ 1,33 Prozent auf 442,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens (-5,56 Prozent auf 270,05 EUR), RELX (-2,72 Prozent auf 26,41 GBP), Zurich Insurance (-2,37 Prozent auf 592,80 CHF), Unilever (-0,98 Prozent auf 47,27 GBP) und Richemont (-0,46 Prozent auf 196,20 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 425 324 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 567,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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