Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Index-Performance im Fokus
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29.10.2026 09:29:09
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 5 381,26 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 5 371,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5 368,46 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 383,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 371,18 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent nach oben. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 5 359,46 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 5 412,07 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 4 787,29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,56 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,83 Prozent auf 40,69 GBP), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 035,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,11 Prozent auf 25,67 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,96 Prozent auf 93,66 GBP) und Novartis (+ 1,63 Prozent auf 131,32 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,28 Prozent auf 5,94 EUR), GSK (-0,96 Prozent auf 18,14 GBP), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,55 EUR), Barclays (-0,52 Prozent auf 4,27 GBP) und Enel (-0,42 Prozent auf 9,29 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 806 961 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 574,119 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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