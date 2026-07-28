ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Fokus
|
28.07.2026 15:58:30
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag
Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent stärker bei 5 425,99 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent stärker bei 5 431,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 420,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 407,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 442,10 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 342,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 026,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 512,46 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,46 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 8,48 Prozent auf 50,19 GBP), GSK (+ 5,66 Prozent auf 20,72 GBP), RELX (+ 4,62 Prozent auf 28,06 GBP), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 156,32 EUR) und Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 082,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,97 Prozent auf 139,52 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,76 Prozent auf 76,82 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 42,12 CHF), Siemens (-1,39 Prozent auf 268,95 EUR) und HSBC (-1,01 Prozent auf 15,36 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der GSK-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 275 812 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Die BP-Aktie präsentiert mit 7,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58