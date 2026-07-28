Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag

Der STOXX 50 kommt am Dienstagnachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent stärker bei 5 425,99 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent stärker bei 5 431,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 420,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 407,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 442,10 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 342,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 026,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 512,46 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,46 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 8,48 Prozent auf 50,19 GBP), GSK (+ 5,66 Prozent auf 20,72 GBP), RELX (+ 4,62 Prozent auf 28,06 GBP), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 156,32 EUR) und Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 082,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,97 Prozent auf 139,52 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,76 Prozent auf 76,82 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 42,12 CHF), Siemens (-1,39 Prozent auf 268,95 EUR) und HSBC (-1,01 Prozent auf 15,36 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der GSK-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 275 812 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie präsentiert mit 7,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at