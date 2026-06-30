ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Index-Performance im Blick 30.06.2026 12:26:57

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt mittags zu

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt mittags zu

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag springt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 1,08 Prozent auf 5 418,23 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,357 Prozent fester bei 5 379,26 Punkten in den Handel, nach 5 360,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 418,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 378,16 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 190,62 Punkte. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 4 848,77 Punkten. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 4 454,06 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,30 Prozent zu. Bei 5 418,23 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 5,22 Prozent auf 165,26 EUR), Siemens (+ 3,68 Prozent auf 279,10 EUR), Rio Tinto (+ 2,13 Prozent auf 72,27 GBP), Rolls-Royce (+ 2,13 Prozent auf 14,45 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 87,16 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,63 Prozent auf 23,92 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 134,34 EUR), Richemont (-0,84 Prozent auf 188,30 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 83,68 CHF) und Roche (-0,71 Prozent auf 336,40 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 906 987 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 608,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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