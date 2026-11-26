Der STOXX 50 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,53 Prozent fester bei 5 275,93 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,319 Prozent auf 5 212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 196,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 279,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 212,82 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 5 354,07 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 5 494,85 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4 798,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,43 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,54 Prozent auf 769,20 EUR), Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 117,40 EUR), Rolls-Royce (+ 3,79 Prozent auf 12,99 GBP), Rio Tinto (+ 2,83 Prozent auf 56,83 GBP) und Airbus SE (+ 2,69 Prozent auf 195,04 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Unilever (-0,04 Prozent auf 50,65 GBP), Enel (+ 0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 87,19 CHF), National Grid (+ 0,16 Prozent auf 12,54 GBP) und BAT (+ 0,26 Prozent auf 45,68 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 656 960 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at