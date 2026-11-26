Stoxx Europe 50
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26.11.2026 09:28:50
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,53 Prozent fester bei 5 275,93 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,319 Prozent auf 5 212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 196,22 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 279,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 212,82 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 5 354,07 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 5 494,85 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4 798,02 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,43 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,54 Prozent auf 769,20 EUR), Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 117,40 EUR), Rolls-Royce (+ 3,79 Prozent auf 12,99 GBP), Rio Tinto (+ 2,83 Prozent auf 56,83 GBP) und Airbus SE (+ 2,69 Prozent auf 195,04 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Unilever (-0,04 Prozent auf 50,65 GBP), Enel (+ 0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 87,19 CHF), National Grid (+ 0,16 Prozent auf 12,54 GBP) und BAT (+ 0,26 Prozent auf 45,68 GBP) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 656 960 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Nestlé SA (Nestle)
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|Rheinmetall AG
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|2,75%
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|Siemens AG
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