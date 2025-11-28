Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 4 798,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 4 788,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 788,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 784,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 802,85 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 787,16 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 4 581,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 294,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,47 Prozent auf 44,04 GBP), BP (+ 1,19 Prozent auf 4,52 GBP), Rolls-Royce (+ 1,16 Prozent auf 10,71 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 57,76 CHF) und Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 54,07 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 1 499,50 EUR), Roche (-0,74 Prozent auf 307,00 CHF), Diageo (-0,66 Prozent auf 17,31 GBP), Enel (-0,49 Prozent auf 8,88 EUR) und Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,57 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 914 276 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 352,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Mit 6,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at