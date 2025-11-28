Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|STOXX 50 im Fokus
|
28.11.2025 15:58:44
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus
Um 15:41 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 4 798,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 4 788,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 788,10 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 784,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 802,85 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 787,16 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 4 581,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 294,93 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,59 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,47 Prozent auf 44,04 GBP), BP (+ 1,19 Prozent auf 4,52 GBP), Rolls-Royce (+ 1,16 Prozent auf 10,71 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 57,76 CHF) und Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 54,07 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 1 499,50 EUR), Roche (-0,74 Prozent auf 307,00 CHF), Diageo (-0,66 Prozent auf 17,31 GBP), Enel (-0,49 Prozent auf 8,88 EUR) und Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,57 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 914 276 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 352,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Mit 6,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.11.25