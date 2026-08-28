Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 5 463,93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,295 Prozent auf 5 457,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 441,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 457,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 476,78 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,338 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 439,22 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 5 186,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 581,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,22 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,09 Prozent auf 195,05 CHF), Enel (+ 1,48 Prozent auf 9,48 EUR), Allianz (+ 1,42 Prozent auf 451,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF) und Siemens (+ 1,24 Prozent auf 290,50 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Roche (-1,65 Prozent auf 358,00 CHF), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 158,80 EUR), AstraZeneca (-1,07 Prozent auf 119,84 GBP), RELX (-0,79 Prozent auf 26,47 GBP) und Novartis (-0,77 Prozent auf 123,68 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 868 438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 577,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Mit 6,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at