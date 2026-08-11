Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50-Entwicklung
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11.08.2026 09:29:03
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,22 Prozent stärker bei 5 553,41 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5 544,22 Punkten, nach 5 541,01 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 544,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 556,32 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 5 074,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 482,77 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 559,41 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,45 Prozent auf 5,32 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,95 Prozent auf 33,29 GBP), Siemens Energy (+ 0,84 Prozent auf 155,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 1 150,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,26 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Airbus SE (-1,05 Prozent auf 212,30 EUR), Rolls-Royce (-0,77 Prozent auf 15,28 GBP), GSK (-0,47 Prozent auf 19,19 GBP), Unilever (-0,39 Prozent auf 46,19 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 515,40 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 943 493 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|212,05
|-0,80%
|ASML NV
|1 550,80
|2,74%
|BP plc (British Petrol)
|6,23
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|28,49
|1,06%
|GSK PLC Registered Shs
|22,74
|1,07%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|-0,07%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|509,80
|-1,24%
|Prosus N.V.
|41,50
|-1,10%
|Rheinmetall AG
|1 152,60
|1,07%
|Rolls-Royce Plc
|17,92
|-0,30%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,19
|0,45%
|Siemens Energy AG
|157,54
|1,48%
|Unilever PLC
|53,78
|-1,23%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 561,75
|0,37%
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