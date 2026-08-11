Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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STOXX 50-Entwicklung 11.08.2026 09:29:03

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,22 Prozent stärker bei 5 553,41 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5 544,22 Punkten, nach 5 541,01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 544,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 556,32 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 5 074,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 482,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 559,41 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,45 Prozent auf 5,32 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,95 Prozent auf 33,29 GBP), Siemens Energy (+ 0,84 Prozent auf 155,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 1 150,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,26 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Airbus SE (-1,05 Prozent auf 212,30 EUR), Rolls-Royce (-0,77 Prozent auf 15,28 GBP), GSK (-0,47 Prozent auf 19,19 GBP), Unilever (-0,39 Prozent auf 46,19 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 515,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 943 493 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 212,05 -0,80% Airbus SE
ASML NV 1 550,80 2,74% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,23 0,74% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,49 1,06% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 22,74 1,07% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 -0,07% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,80 -1,24% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Prosus N.V. 41,50 -1,10% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 152,60 1,07% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 17,92 -0,30% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,19 0,45% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 157,54 1,48% Siemens Energy AG
Unilever PLC 53,78 -1,23% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 561,75 0,37%

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