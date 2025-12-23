Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

STOXX 50-Performance im Blick 23.12.2025 12:27:19

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Der STOXX 50 zeigt heute eine positive Tendenz.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,36 Prozent fester bei 4 886,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,150 Prozent stärker bei 4 875,72 Punkten in den Handel, nach 4 868,42 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 890,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 874,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 4 713,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 599,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 266,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Roche (+ 1,14 Prozent auf 328,80 CHF), Novartis (+ 0,96 Prozent auf 109,76 CHF), AstraZeneca (+ 0,60 Prozent auf 137,14 GBP), Richemont (+ 0,57 Prozent auf 169,00 CHF) und Airbus SE (+ 0,51 Prozent auf 196,58 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Diageo (-0,96 Prozent auf 16,02 GBP), BP (-0,51 Prozent auf 4,25 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 5,86 EUR), UniCredit (-0,24 Prozent auf 69,63 EUR) und Rheinmetall (-0,23 Prozent auf 1 541,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3 251 067 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 349,461 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
