Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,36 Prozent fester bei 4 886,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,150 Prozent stärker bei 4 875,72 Punkten in den Handel, nach 4 868,42 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 890,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 874,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 4 713,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 599,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 266,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Roche (+ 1,14 Prozent auf 328,80 CHF), Novartis (+ 0,96 Prozent auf 109,76 CHF), AstraZeneca (+ 0,60 Prozent auf 137,14 GBP), Richemont (+ 0,57 Prozent auf 169,00 CHF) und Airbus SE (+ 0,51 Prozent auf 196,58 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Diageo (-0,96 Prozent auf 16,02 GBP), BP (-0,51 Prozent auf 4,25 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 5,86 EUR), UniCredit (-0,24 Prozent auf 69,63 EUR) und Rheinmetall (-0,23 Prozent auf 1 541,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3 251 067 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 349,461 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

