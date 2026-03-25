BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Index-Performance im Fokus
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25.03.2026 12:27:16
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,56 Prozent fester bei 4 917,63 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 4 861,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 842,01 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 920,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 861,50 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 3,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 295,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 892,45 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 4 698,79 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,798 Prozent nach. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), GSK (+ 3,24 Prozent auf 20,41 GBP), UBS (+ 3,04 Prozent auf 30,19 CHF), Siemens (+ 2,75 Prozent auf 214,95 EUR) und UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 62,93 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 32,15 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,82 Prozent auf 34,32 GBP), RELX (-0,72 Prozent auf 24,12 GBP), Unilever (+ 0,17 Prozent auf 45,36 GBP) und BAT (+ 0,26 Prozent auf 43,43 GBP) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 159 658 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 463,118 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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