ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Blick
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30.06.2026 15:59:01
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen
Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent höher bei 5 407,80 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,357 Prozent auf 5 379,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,10 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 426,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 378,16 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 5 190,62 Punkten. Der STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 4 848,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 454,06 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,09 Prozent aufwärts. Bei 5 426,90 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,97 Prozent auf 164,86 EUR), Siemens (+ 3,99 Prozent auf 279,95 EUR), Rolls-Royce (+ 2,26 Prozent auf 14,47 GBP), Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 988,20 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 86,82 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-3,67 Prozent auf 23,91 EUR), Richemont (-2,32 Prozent auf 185,50 CHF), SAP SE (-1,74 Prozent auf 134,26 EUR), Roche (-1,09 Prozent auf 335,10 CHF) und BP (-0,98 Prozent auf 4,68 GBP) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 15 239 950 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 608,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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