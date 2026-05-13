Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50-Performance im Fokus
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13.05.2026 12:27:00
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,65 Prozent fester bei 5 068,52 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,216 Prozent auf 5 046,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 046,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 083,24 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,059 Prozent nach unten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 5 096,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 146,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 510,14 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,93 Prozent auf 176,14 EUR), Rio Tinto (+ 3,31 Prozent auf 81,82 GBP), Zurich Insurance (+ 3,29 Prozent auf 558,80 CHF), UBS (+ 2,44 Prozent auf 35,72 CHF) und Deutsche Telekom (+ 2,24 Prozent auf 28,24 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,77 Prozent auf 1 118,20 EUR), RELX (-1,75 Prozent auf 24,12 GBP), SAP SE (-1,21 Prozent auf 140,68 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,19 Prozent auf 5,75 EUR) und Nestlé (-1,13 Prozent auf 76,45 CHF) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 831 872 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 503,202 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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