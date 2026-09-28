Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Fokus
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28.09.2026 15:58:27
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,46 Prozent stärker bei 5 377,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 5 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,40 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 350,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 382,83 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 342,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 4 605,20 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 1,62 Prozent auf 121,74 CHF), Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 195,14 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,20) Prozent auf 36,55 GBP), HSBC (+ 1,02 Prozent auf 15,28 GBP) und Siemens Energy (+ 1,01 Prozent auf 144,04 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), RELX (-2,77 Prozent auf 24,57 GBP), Roche (-1,53 Prozent auf 354,80 CHF), Rio Tinto (-1,09 Prozent auf 70,11 GBP) und Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 972,70 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 137 973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 586,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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