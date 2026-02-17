Rheinmetall Aktie
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
Schlussendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 5 181,13 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 5 150,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,01 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 184,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 145,43 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 5 127,82 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 4 787,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 718,87 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,52 Prozent aufwärts. Bei 5 211,23 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 2,52 Prozent auf 22,39 GBP), AstraZeneca (+ 2,39 Prozent auf 155,22 GBP), RELX (+ 2,35 Prozent auf 22,25 GBP), Roche (+ 2,16 Prozent auf 369,20 CHF) und UniCredit (+ 1,87 Prozent auf 73,13 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Nestlé (-1,43 Prozent auf 79,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 69,80 CHF), BP (-1,14 Prozent auf 4,60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,53 Prozent auf 75,72 GBP) und Rheinmetall (-0,52 Prozent auf 1 611,50 EUR) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 25 513 666 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 463,183 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
