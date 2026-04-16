Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 5 114,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,014 Prozent auf 5 102,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 102,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 127,97 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,297 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 4 996,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5 127,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 243,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,46 Prozent auf 94,78 GBP), RELX (+ 2,09 Prozent auf 26,91 GBP), Rio Tinto (+ 2,04 Prozent auf 73,91 GBP) und BP (+ 1,64 Prozent auf 5,71 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rolls-Royce (-2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 166,36 EUR), UniCredit (-0,83 Prozent auf 69,61 EUR), Roche (-0,47 Prozent auf 315,50 CHF) und Unilever (-0,46 Prozent auf 42,32 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 788 060 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 494,954 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at