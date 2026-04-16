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Index-Performance im Blick 16.04.2026 15:58:58

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 macht heute Gewinne.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 5 114,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,014 Prozent auf 5 102,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 102,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 127,97 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,297 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 4 996,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5 127,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 243,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,46 Prozent auf 94,78 GBP), RELX (+ 2,09 Prozent auf 26,91 GBP), Rio Tinto (+ 2,04 Prozent auf 73,91 GBP) und BP (+ 1,64 Prozent auf 5,71 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rolls-Royce (-2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 166,36 EUR), UniCredit (-0,83 Prozent auf 69,61 EUR), Roche (-0,47 Prozent auf 315,50 CHF) und Unilever (-0,46 Prozent auf 42,32 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 788 060 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 494,954 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 197,00 -4,65% ASML NV
BNP Paribas S.A. 90,18 -1,56% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,71 3,42% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,30 -0,66% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Nestlé SA (Nestle) 85,15 0,38% Nestlé SA (Nestle)
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Rio Tinto plc 84,63 1,07% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 14,55 -2,18% Rolls-Royce Plc
SAP SE 150,42 2,37% SAP SE
Siemens Energy AG 166,20 -2,25% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 69,36 -1,51% UniCredit S.p.A.
Unilever PLC 48,95 -0,78% Unilever PLC

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STOXX 50 5 095,81 -0,12%

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