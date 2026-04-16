Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Index-Performance im Blick
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16.04.2026 15:58:58
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 5 114,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,014 Prozent auf 5 102,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,84 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 102,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 127,97 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,297 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 4 996,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5 127,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 243,31 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,46 Prozent auf 94,78 GBP), RELX (+ 2,09 Prozent auf 26,91 GBP), Rio Tinto (+ 2,04 Prozent auf 73,91 GBP) und BP (+ 1,64 Prozent auf 5,71 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rolls-Royce (-2,28 Prozent auf 12,57 GBP), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 166,36 EUR), UniCredit (-0,83 Prozent auf 69,61 EUR), Roche (-0,47 Prozent auf 315,50 CHF) und Unilever (-0,46 Prozent auf 42,32 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 788 060 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 494,954 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|-4,65%
|BNP Paribas S.A.
|90,18
|-1,56%
|BP plc (British Petrol)
|6,71
|3,42%
|HSBC Holdings plc
|15,30
|-0,66%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,76
|-0,66%
|London Stock Exchange (LSE)
|109,75
|1,34%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,15
|0,38%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,92
|2,05%
|Rio Tinto plc
|84,63
|1,07%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|339,00
|-1,17%
|Rolls-Royce Plc
|14,55
|-2,18%
|SAP SE
|150,42
|2,37%
|Siemens Energy AG
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|-2,25%
|UniCredit S.p.A.
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|Unilever PLC
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Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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