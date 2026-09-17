Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Performance im Blick
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17.09.2026 12:26:50
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent auf 5 341,62 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,349 Prozent stärker bei 5 331,98 Punkten in den Handel, nach 5 313,42 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 331,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 356,56 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,208 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 5 500,53 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 5 357,10 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 4 538,42 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 141,60 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 265,95 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 79,50 CHF), Rolls-Royce (+ 1,53 Prozent auf 14,63 GBP) und HSBC (+ 0,82 Prozent auf 15,20 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Roche (-1,27 Prozent auf 357,90 CHF), Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 1 007,00 EUR), Unilever (-0,46 Prozent auf 46,19 GBP), BP (-0,23 Prozent auf 5,66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,22 Prozent auf 81,32 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 368 928 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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12:26
|Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich (finanzen.at)
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12:26
|Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
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09:28
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09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,98
|2,04%
|ASML NV
|1 427,60
|2,50%
|BP plc (British Petrol)
|6,61
|0,30%
|HSBC Holdings plc
|17,83
|1,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,78
|0,83%
|London Stock Exchange (LSE)
|95,30
|-0,52%
|Novartis AG
|121,08
|-0,08%
|Rheinmetall AG
|1 009,00
|0,06%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|378,00
|-1,38%
|Rolls-Royce Plc
|17,12
|2,23%
|Siemens AG
|265,25
|2,14%
|Siemens Energy AG
|142,04
|4,38%
|Unilever PLC
|54,01
|-0,53%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 339,36
|0,49%