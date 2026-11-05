Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

Der STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag springt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,24 Prozent auf 5 468,52 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,224 Prozent stärker bei 5 467,43 Punkten, nach 5 455,20 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 472,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 463,80 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 5 320,70 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 5 500,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 771,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,32 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,96 Prozent auf 177,20 CHF), Rio Tinto (+ 2,82 Prozent auf 63,76 GBP), Barclays (+ 2,24 Prozent auf 4,44 GBP), Rolls-Royce (+ 2,11 Prozent auf 12,89 GBP) und Airbus SE (+ 1,50 Prozent auf 203,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,87 Prozent auf 37,25 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 69,22 CHF), BP (-1,71 Prozent auf 5,62 GBP) und Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 512 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 533,804 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie präsentiert mit 5,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at