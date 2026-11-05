Stoxx Europe 50
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05.11.2026 09:28:58
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
Am Donnerstag springt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,24 Prozent auf 5 468,52 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,224 Prozent stärker bei 5 467,43 Punkten, nach 5 455,20 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 472,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 463,80 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 5 320,70 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 5 500,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 771,97 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,32 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,96 Prozent auf 177,20 CHF), Rio Tinto (+ 2,82 Prozent auf 63,76 GBP), Barclays (+ 2,24 Prozent auf 4,44 GBP), Rolls-Royce (+ 2,11 Prozent auf 12,89 GBP) und Airbus SE (+ 1,50 Prozent auf 203,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,87 Prozent auf 37,25 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 69,22 CHF), BP (-1,71 Prozent auf 5,62 GBP) und Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 512 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 533,804 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie präsentiert mit 5,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|Airbus SE
|195,10
|-1,21%
|ASML NV
|1 277,40
|5,10%
|Barclays plc
|5,03
|-1,41%
|BP plc (British Petrol)
|6,69
|-0,21%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,18
|-0,40%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|Richemont
|184,60
|-1,10%
|Rio Tinto plc
|75,02
|1,21%
|Rolls-Royce Plc
|15,10
|3,47%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,38
|-0,33%
|Siemens AG
|262,05
|-2,82%
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