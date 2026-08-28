Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50 aktuell
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28.08.2026 12:26:48
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester
Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,54 Prozent auf 5 471,23 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 5 457,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 441,59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 476,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 457,66 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,205 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 439,22 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 5 186,20 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 4 581,75 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,37 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Enel (+ 1,47) Prozent auf 9,48 EUR), Siemens (+ 1,39 Prozent auf 290,95 EUR) und Allianz (+ 1,26 Prozent auf 450,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil RELX (-1,20 Prozent auf 26,36 GBP), SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), BAT (-0,52 Prozent auf 41,31 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,45 Prozent auf 89,40 GBP) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 78,21 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 404 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577,202 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,14
|0,83%
|Allianz
|450,70
|1,35%
|ASML NV
|1 464,20
|-0,97%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,65
|0,06%
|BP plc (British Petrol)
|6,04
|-0,38%
|Enel S.p.A.
|9,45
|1,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,77
|-0,40%
|London Stock Exchange (LSE)
|104,40
|-0,57%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,70
|-0,17%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,36
|0,64%
|Richemont
|206,90
|1,37%
|SAP SE
|190,96
|1,03%
|Siemens AG
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Indizes in diesem Artikel
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