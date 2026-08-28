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STOXX 50 aktuell 28.08.2026 12:26:48

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester

Das macht der STOXX 50 am Mittag.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,54 Prozent auf 5 471,23 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 5 457,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 441,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 476,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 457,66 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,205 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 439,22 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 5 186,20 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 4 581,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,37 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Enel (+ 1,47) Prozent auf 9,48 EUR), Siemens (+ 1,39 Prozent auf 290,95 EUR) und Allianz (+ 1,26 Prozent auf 450,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil RELX (-1,20 Prozent auf 26,36 GBP), SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), BAT (-0,52 Prozent auf 41,31 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,45 Prozent auf 89,40 GBP) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 78,21 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 404 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577,202 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,14 0,83% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 450,70 1,35% Allianz
ASML NV 1 464,20 -0,97% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 48,65 0,06% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,04 -0,38% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,45 1,00% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,40 -0,57% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 83,70 -0,17% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,36 0,64% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 206,90 1,37% Richemont
SAP SE 190,96 1,03% SAP SE
Siemens AG 288,60 0,73% Siemens AG

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