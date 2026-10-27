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STOXX 50-Entwicklung 27.10.2026 15:58:26

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester

Der STOXX 50 entwickelt sich am Dienstag positiv.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent auf 5 366,14 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 354,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 326,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 367,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 420,84 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 800,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,25 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 128,14 EUR), Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 63,77 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04) Prozent auf 71,10 CHF), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 265,50 EUR) und SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 214,75 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil HSBC (-6,01 Prozent auf 12,83 GBP), BP (-2,01 Prozent auf 6,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,44 Prozent auf 39,42 GBP), Rheinmetall (-1,26 Prozent auf 1 021,20 EUR) und RELX (-1,03 Prozent auf 29,67 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 130 267 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 551,148 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,50 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 448,80 1,83% ASML NV
BP plc (British Petrol) 7,38 -1,81% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,40 -4,68% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,01 0,37% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,36 -1,83% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 023,00 -0,81% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 76,39 2,18% Rio Tinto plc
SAP SE 213,80 0,42% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 47,41 -0,81% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 265,60 1,88% Siemens AG
Siemens Energy AG 128,50 4,40% Siemens Energy AG

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STOXX 50 5 364,01 0,19%

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