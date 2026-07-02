Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Index-Performance im Fokus
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02.07.2026 17:58:45
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
Der STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,35 Prozent auf 5 447,37 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,029 Prozent auf 5 373,24 Punkte an der Kurstafel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 466,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 361,76 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 189,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 967,21 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 4 473,01 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 466,73 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 115,00 EUR), AstraZeneca (+ 4,94 Prozent auf 145,38 GBP), UniCredit (+ 4,13 Prozent auf 82,00 EUR), Roche (+ 3,86 Prozent auf 341,50 CHF) und GSK (+ 3,83 Prozent auf 20,04 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 84,92 CHF), RELX (-0,30 Prozent auf 23,53 GBP), Rio Tinto (-0,23 Prozent auf 70,81 GBP), Richemont (+ 0,05 Prozent auf 182,80 CHF) und HSBC (+ 0,33 Prozent auf 14,45 GBP) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 630 278 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 663,459 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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