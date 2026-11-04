Stoxx Europe 50
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04.11.2026 15:58:45
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,77 Prozent auf 5 455,78 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 370,14 Zählern und damit 0,171 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 360,97 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 456,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 370,14 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 5 298,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 505,78 Punkte taxiert. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 4 763,55 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,06 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 4,91 Prozent auf 6,32 EUR), HSBC (+ 4,59 Prozent auf 13,16 GBP), UniCredit (+ 4,40 Prozent auf 78,61 EUR), Barclays (+ 4,39 Prozent auf 4,38 GBP) und Richemont (+ 3,88 Prozent auf 172,50 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,22 Prozent auf 124,30 EUR), BP (-1,60 Prozent auf 5,80 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 71,42 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,92 Prozent auf 38,28 GBP) und Rheinmetall (+ 0,34 Prozent auf 1 008,20 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 637 283 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 542,669 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,31 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,92
|0,25%
|ASML NV
|1 252,00
|3,01%
|Barclays plc
|5,13
|0,55%
|BP plc (British Petrol)
|6,76
|0,93%
|HSBC Holdings plc
|15,42
|-0,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,12
|-1,31%
|Rheinmetall AG
|836,70
|0,87%
|Richemont
|186,50
|-0,08%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,77
|0,54%
|Siemens AG
|270,80
|0,43%
|Siemens Energy AG
|114,64
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