Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

So bewegt sich der STOXX 50 am Montag.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,45 Prozent fester bei 5 322,31 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,457 Prozent fester bei 5 322,57 Punkten, nach 5 298,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 331,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 318,85 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 431,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 479,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 758,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,37 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1,68 Prozent auf 82,26 GBP), SAP SE (+ 1,28 Prozent auf 186,28 EUR), National Grid (+ 1,14 Prozent auf 11,60 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 82,68 CHF) und Novartis (+ 0,83 Prozent auf 117,30 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen GSK (-0,34 Prozent auf 17,74 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,24 Prozent auf 507,40 EUR), HSBC (-0,24 Prozent auf 14,39 GBP), Enel (-0,19 Prozent auf 8,79 EUR) und Airbus SE (-0,18 Prozent auf 189,02 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 301 366 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 637,096 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at