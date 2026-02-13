Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich

Der STOXX 50 bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,04 Prozent fester bei 5 154,69 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 5 154,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 152,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 160,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 150,93 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,358 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 113,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 849,91 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 4 725,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,98 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 3,80 Prozent auf 21,30 GBP), Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 12,59 GBP), Zurich Insurance (+ 1,93 Prozent auf 559,20 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 32,74 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,57 Prozent auf 76,38 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens (-3,60 Prozent auf 247,75 EUR), Diageo (-1,54 Prozent auf 18,21 GBP), National Grid (-0,59 Prozent auf 13,45 GBP), BP (-0,53 Prozent auf 4,56 GBP) und Roche (-0,50 Prozent auf 357,90 CHF) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 244 313 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 468,145 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

