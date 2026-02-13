Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Index-Performance im Fokus
|
13.02.2026 09:29:16
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich
Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,04 Prozent fester bei 5 154,69 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 5 154,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 152,53 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 160,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 150,93 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,358 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 113,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 849,91 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 4 725,37 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,98 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 3,80 Prozent auf 21,30 GBP), Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 12,59 GBP), Zurich Insurance (+ 1,93 Prozent auf 559,20 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 32,74 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,57 Prozent auf 76,38 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens (-3,60 Prozent auf 247,75 EUR), Diageo (-1,54 Prozent auf 18,21 GBP), National Grid (-0,59 Prozent auf 13,45 GBP), BP (-0,53 Prozent auf 4,56 GBP) und Roche (-0,50 Prozent auf 357,90 CHF) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 244 313 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 468,145 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
13.02.26