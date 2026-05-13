Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50 aktuell
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13.05.2026 09:28:51
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus
Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,66 Prozent auf 5 068,84 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 5 046,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 076,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 046,52 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,053 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 096,84 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 5 146,66 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 4 510,14 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,25 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,85 Prozent auf 176,00 EUR), Rio Tinto (+ 3,54 Prozent auf 82,00 GBP), Zurich Insurance (+ 3,44) Prozent auf 559,60 CHF), UBS (+ 1,89 Prozent auf 35,53 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,63 Prozent auf 12,10 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,08 Prozent auf 24,04 GBP), Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 1 148,00 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 261,50 EUR), Richemont (-0,97 Prozent auf 152,95 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,88 Prozent auf 92,66 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 540 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503,202 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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