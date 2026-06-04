Gute Stimmung in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50

Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,67 Prozent auf 5 186,41 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 5 151,87 Punkten in den Handel, nach 5 152,04 Punkten am Vortag.

Bei 5 137,17 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 189,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,068 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 006,80 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2026, den Stand von 5 101,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 568,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 6,03 Prozent auf 25,83 GBP), SAP SE (+ 5,49 Prozent auf 164,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 5,29 Prozent auf 91,62 GBP), Airbus SE (+ 4,55 Prozent auf 177,02 EUR) und Novo Nordisk (+ 4,43 Prozent auf 283,85 DKK). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,79 Prozent auf 78,47 GBP), BAT (-1,86 Prozent auf 43,20 GBP), HSBC (-1,80 Prozent auf 13,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,19 Prozent auf 32,30 GBP) und Siemens (-1,07 Prozent auf 272,05 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 22 780 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 563,404 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at