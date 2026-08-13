Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 13.08.2026 15:58:51

Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX

Der DAX gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Am Donnerstag gewinnt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,23 Prozent auf 26 392,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,199 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,404 Prozent fester bei 26 437,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 331,07 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 489,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 374,60 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,121 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der DAX noch bei 25 114,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 136,81 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24 185,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit RWE (+ 1,84 Prozent auf 58,68 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 40,00 EUR), QIAGEN (+ 1,27) Prozent auf 37,51 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 28,46 EUR) und Siemens (+ 0,87 Prozent auf 284,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil BASF (-2,11 Prozent auf 50,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,73 Prozent auf 72,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 45,56 EUR), Daimler Truck (-0,88 Prozent auf 45,13 EUR) und EON SE (-0,87 Prozent auf 18,26 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 144 650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,625 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,38 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 159,80 0,50% adidas
BASF 50,45 0,56% BASF
Commerzbank 39,64 -0,65% Commerzbank
Daimler Truck 44,95 -0,27% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 33,10 -0,57% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 28,54 0,46% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 17,48 -4,61% E.ON SE
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,78 0,58% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 37,86 0,99% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 58,72 -0,81% RWE AG St.
Siemens AG 284,35 0,00% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,40 0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 513,56 0,81%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen