Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index-Performance im Fokus
|
13.08.2026 15:58:51
Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX
Am Donnerstag gewinnt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,23 Prozent auf 26 392,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,199 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,404 Prozent fester bei 26 437,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 331,07 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 489,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 374,60 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,121 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der DAX noch bei 25 114,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 136,81 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24 185,59 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit RWE (+ 1,84 Prozent auf 58,68 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 40,00 EUR), QIAGEN (+ 1,27) Prozent auf 37,51 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 28,46 EUR) und Siemens (+ 0,87 Prozent auf 284,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil BASF (-2,11 Prozent auf 50,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,73 Prozent auf 72,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 45,56 EUR), Daimler Truck (-0,88 Prozent auf 45,13 EUR) und EON SE (-0,87 Prozent auf 18,26 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 144 650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,625 Mrd. Euro.
DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,38 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12.08.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,80
|0,50%
|BASF
|50,45
|0,56%
|Commerzbank
|39,64
|-0,65%
|Daimler Truck
|44,95
|-0,27%
|Deutsche Bank AG
|33,10
|-0,57%
|Deutsche Telekom AG
|28,54
|0,46%
|E.ON SE
|17,48
|-4,61%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,78
|0,58%
|QIAGEN N.V.
|37,86
|0,99%
|RWE AG St.
|58,72
|-0,81%
|Siemens AG
|284,35
|0,00%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,40
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 513,56
|0,81%