BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Index-Performance im Fokus
|
09.10.2026 15:58:51
Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX
Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent stärker bei 25 148,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,685 Prozent fester bei 24 976,97 Punkten in den Handel, nach 24 806,97 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 164,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 955,71 Einheiten.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,408 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25 576,45 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 25 118,27 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 24 611,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,82 Prozent auf 23,91 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,69 Prozent auf 69,06 EUR), SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 191,12 EUR), BMW (+ 3,49 Prozent auf 54,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,97 Prozent auf 143,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 933,60 EUR), Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR), HOCHTIEF (+ 0,15 Prozent auf 390,80 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,91 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 9 499 558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,60
|2,01%
|Airbus SE
|187,66
|-0,04%
|BASF
|51,54
|-0,48%
|BMW AG
|53,38
|1,79%
|Deutsche Telekom AG
|24,68
|-8,63%
|Heidelberg Materials
|142,75
|1,60%
|HOCHTIEF AG
|389,40
|0,00%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,71
|1,55%
|Rheinmetall AG
|934,60
|-0,30%
|SAP SE
|191,36
|1,41%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,32
|1,88%
|Zalando
|23,77
|4,16%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 087,27
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.