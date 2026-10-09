Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX

Mit dem DAX geht es heute aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent stärker bei 25 148,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,685 Prozent fester bei 24 976,97 Punkten in den Handel, nach 24 806,97 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 164,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 955,71 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,408 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25 576,45 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 25 118,27 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 24 611,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,82 Prozent auf 23,91 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,69 Prozent auf 69,06 EUR), SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 191,12 EUR), BMW (+ 3,49 Prozent auf 54,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,97 Prozent auf 143,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 933,60 EUR), Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR), HOCHTIEF (+ 0,15 Prozent auf 390,80 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,91 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 9 499 558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at