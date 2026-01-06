Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Am Dienstag beendete der DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 24 896,94 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,108 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 904,68 Zählern und damit 0,145 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 868,69 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 969,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 836,33 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der DAX noch bei 24 378,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, stand der DAX bei 20 216,19 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 5,74 Prozent auf 40,18 EUR), Infineon (+ 4,80 Prozent auf 41,83 EUR), QIAGEN (+ 2,87 Prozent auf 39,99 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,68 Prozent auf 383,10 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,67 Prozent auf 46,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil adidas (-3,62 Prozent auf 163,75 EUR), Hannover Rück (-2,57 Prozent auf 250,40 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 531,80 EUR) und Commerzbank (-1,37 Prozent auf 35,99 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6 237 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 229,938 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

