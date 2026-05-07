Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Am Donnerstag legt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 24 989,44 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,087 Prozent auf 24 940,36 Punkte an der Kurstafel, nach 24 918,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 923,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 005,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,95 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 22 921,59 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 24 721,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 115,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 4,64 Prozent auf 66,26 EUR), Infineon (+ 3,34 Prozent auf 61,21 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,01) Prozent auf 192,95 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 82,62 EUR) und Continental (+ 1,47 Prozent auf 68,92 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Hannover Rück (-5,99 Prozent auf 244,80 EUR), Siemens Healthineers (-4,13 Prozent auf 34,14 EUR), Vonovia SE (-2,61 Prozent auf 22,37 EUR), Daimler Truck (-2,30 Prozent auf 42,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,10 Prozent auf 512,60 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 375 538 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 198,570 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at