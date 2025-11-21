Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

Der LUS-DAX befand sich heute im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,28 Prozent fester bei 23 208,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 259,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 942,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 277,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 19 168,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,25 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. 18 821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 5,04 Prozent auf 218,90 EUR), Symrise (+ 3,27 Prozent auf 70,84 EUR), BASF (+ 2,38 Prozent auf 43,79 EUR), QIAGEN (+ 2,38 Prozent auf 40,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 40,54 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-10,08 Prozent auf 100,80 EUR), Rheinmetall (-7,18 Prozent auf 1 519,50 EUR), Infineon (-3,69 Prozent auf 31,70 EUR), Heidelberg Materials (-3,10 Prozent auf 206,30 EUR) und RWE (-2,35 Prozent auf 44,04 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 867 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,980 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

