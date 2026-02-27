Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 18 131,93 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,312 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,034 Prozent stärker bei 18 086,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 079,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 279,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 077,78 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,996 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 18 327,67 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Stand von 16 540,29 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 27.02.2025, einen Stand von 15 007,65 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,47 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit 1&1 (+ 11,63 Prozent auf 24,95 EUR), Hypoport SE (+ 9,73 Prozent auf 92,50 EUR), Befesa (+ 6,83 Prozent auf 33,78 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,08 Prozent auf 27,44 EUR) und Ottobock (+ 2,68 Prozent auf 57,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen adesso SE (-5,75 Prozent auf 60,60 EUR), HelloFresh (-3,46 Prozent auf 4,74 EUR), Schaeffler (-3,43 Prozent auf 10,41 EUR), ATOSS Software (-2,04 Prozent auf 86,50 EUR) und Alzchem Group (-1,79 Prozent auf 153,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 417 885 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,233 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at