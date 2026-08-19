Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen

So performte der SDAX am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 18 507,08 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93,988 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,030 Prozent auf 18 431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.

Bei 18 524,49 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 375,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,838 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 250,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 254,13 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 17 150,95 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,63 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 3,98 Prozent auf 20,90 EUR), Vincorion (+ 3,93 Prozent auf 22,20 EUR), Stabilus SE (+ 3,54 Prozent auf 16,98 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,27 Prozent auf 32,24 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3,12 Prozent auf 72,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-6,36 Prozent auf 235,50 EUR), PVA TePla (-3,33 Prozent auf 29,00 EUR), Basler (-2,17 Prozent auf 22,50 EUR), Energiekontor (-1,89 Prozent auf 25,95 EUR) und HelloFresh (-1,55 Prozent auf 2,93 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 230 790 Aktien gehandelt. Mit 5,539 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at