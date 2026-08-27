Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|TecDAX-Marktbericht
|
27.08.2026 15:59:09
Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen
Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,35 Prozent stärker bei 4 073,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 567,224 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,735 Prozent auf 4 048,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 019,10 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4 040,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 079,03 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,269 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 808,76 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 4 067,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 747,48 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 7,31 Prozent auf 69,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 72,85 EUR), Infineon (+ 4,58) Prozent auf 57,72 EUR), TeamViewer (+ 4,04 Prozent auf 6,82 EUR) und IONOS (+ 3,95 Prozent auf 34,74 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-3,66 Prozent auf 27,87 EUR), Drägerwerk (-1,60 Prozent auf 110,40 EUR), freenet (-1,31 Prozent auf 24,04 EUR), Ottobock (-1,19 Prozent auf 58,30 EUR) und Siemens Healthineers (-0,92 Prozent auf 38,90 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 899 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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