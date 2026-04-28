Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen

Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent fester bei 24 105,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 158,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 994,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 102,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 24 858,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22 320,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 35,27 EUR), RWE (+ 1,35 Prozent auf 61,56 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 27,40 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 391,90 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-5,75 Prozent auf 30,76 EUR), Bayer (-3,07 Prozent auf 37,20 EUR), Henkel vz (-2,12 Prozent auf 62,68 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 173,66 EUR) und Infineon (-0,65 Prozent auf 53,25 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 036 367 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 185,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at