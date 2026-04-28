Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX aktuell
|
28.04.2026 12:26:53
Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen
Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent fester bei 24 105,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 158,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 994,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 102,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 24 858,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22 320,00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 35,27 EUR), RWE (+ 1,35 Prozent auf 61,56 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 27,40 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 391,90 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-5,75 Prozent auf 30,76 EUR), Bayer (-3,07 Prozent auf 37,20 EUR), Henkel vz (-2,12 Prozent auf 62,68 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 173,66 EUR) und Infineon (-0,65 Prozent auf 53,25 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 036 367 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 185,306 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10:13
|EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)