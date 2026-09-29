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SDAX-Kursentwicklung 29.09.2026 17:58:48

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

SDAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent aufwärts auf 18 366,20 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,082 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 18 258,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 248,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 458,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 258,97 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 995,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 927,03 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 16 872,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,82 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,62 Prozent auf 15,75 EUR), PVA TePla (+ 5,39 Prozent auf 31,66 EUR), Südzucker (+ 5,26 Prozent auf 13,20 EUR), Basler (+ 5,26 Prozent auf 24,00 EUR) und INDUS (+ 5,21 Prozent auf 41,40 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,59 Prozent auf 28,40 EUR), OHB SE (-4,58 Prozent auf 179,00 EUR), HelloFresh (-4,25 Prozent auf 2,30 EUR), Drägerwerk (-3,70 Prozent auf 119,80 EUR) und Ottobock (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 458 649 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,264 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,90 -0,21% 1&1 AG
Basler AG 23,85 5,07% Basler AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 119,80 -4,31% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HelloFresh 2,31 -3,18% HelloFresh
INDUS AG 41,80 6,23% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,10 -0,85% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,75 9,00% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,25 0,83% Mutares
OHB SE 178,60 -3,88% OHB SE
Ottobock 53,60 -2,55% Ottobock
PVA TePla AG 31,56 4,78% PVA TePla AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 13,10 4,30% Südzucker AG (Suedzucker AG)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,54 -4,55% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 379,10 0,72%

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