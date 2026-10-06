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Kursverlauf 06.10.2026 17:58:26

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen

Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 1,11 Prozent höher bei 18 362,40 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,738 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,438 Prozent auf 18 240,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18 160,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 233,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 457,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 18 734,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 539,47 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 17 476,51 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SGL Carbon SE (+ 10,59 Prozent auf 5,38 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 6,92 Prozent auf 61,80 EUR), Medios (+ 5,44 Prozent auf 10,86 EUR), secunet Security Networks (+ 5,23 Prozent auf 261,50 EUR) und JOST Werke (+ 4,13 Prozent auf 63,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Deutsche Euroshop (-6,43 Prozent auf 16,58 EUR), 1&1 (-3,51 Prozent auf 23,40 EUR), OHB SE (-2,21 Prozent auf 168,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,11 Prozent auf 26,00 EUR) und tonies (-1,37 Prozent auf 11,56 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 922 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,50 -3,69% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 61,20 6,62% ASTA Energy Solutions
Deutsche Euroshop AG 16,62 -5,46% Deutsche Euroshop AG
EVOTEC SE 2,93 -1,21% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,02 0,37% HAMBORNER REIT
JOST Werke AG 62,60 3,47% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,20 2,71% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 10,82 4,64% Medios AG
Mutares 25,25 0,80% Mutares
OHB SE 167,60 -2,56% OHB SE
secunet Security Networks AG 260,00 4,21% secunet Security Networks AG
SGL Carbon SE 5,39 12,06% SGL Carbon SE
tonies 11,52 -2,04% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,62 -3,39% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 384,81 1,23%

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