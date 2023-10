Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,25 Prozent auf 12 304,50 Punkte an. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 101,163 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,028 Prozent stärker bei 12 277,27 Punkten in den Montagshandel, nach 12 273,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 305,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 277,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 953,28 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 13 682,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, wurde der SDAX mit 10 803,52 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die CEWE Stiftung-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 9,115 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at